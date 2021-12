Mehr als 35.000 «Christkinder» leben in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen leben rund 35.100 Menschen, die an einem Heiligabend - also am 24. Dezember - geboren wurden. Das teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag zum Stand Ende Juni mit. Im Sommer gab es zudem 34.900 Personen, die am 25. Dezember Geburtstag haben. Und 36.000 Menschen können am zweiten Weihnachtstag zugleich ihren Geburtstag feiern. Am letzten Heiligabend 2020 hatten 349 «Christkinder» in NRW das Licht der Welt erblickt.

Von dpa