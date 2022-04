Mehr als 6000 ukrainische Flüchtlinge an Schulen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Schulen und Berufsschulen in Nordrhein-Westfalen haben inzwischen mehr als 6000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine aufgenommen. Das zeigen wöchentlich erhobene Zahlen, die am Mittwoch von der Kultusministerkonferenz (KMK) veröffentlicht wurden. NRW meldet meldete demnach in der vergangenen Woche genau 6167 an ihren Schulen registrierte Kinder und Jugendliche aus der Ukraine.

Von dpa