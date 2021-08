Mehr als eine Million Kinder zwischen zwölf und 17 Jahren

In Nordrhein-Westfalen lebten Ende 2020 mehr als eine Million Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren. Das teilte das Landesamt für Statistik (IT.NRW) am Dienstag mit. Demnach hatten 12- bis 17-Jährige einen Anteil von 5,6 Prozent an der gesamten Bevölkerung des Landes. Die Zahl der Kinder unter zwölf Jahren war mit gut zwei Millionen doppelt so hoch. Sie stellten einen Anteil von 11,2 Prozent der Gesamtbevölkerung in NRW.

Gut 9,8 Millionen Menschen gehörten nach Angaben der Statistiker zur Altersgruppe der 18- bis unter 60-Jährigen. Dies sei mehr als die Hälfte (54,8 Prozent) der NRW-Bevölkerung. Mehr als fünf Millionen Menschen an Rhein und Ruhr sind 60 Jahre oder älter (28,4 Prozent). Fast 1,3 Millionen Menschen sind sogar 80 Jahre oder älter.