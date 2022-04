Mehr als halbe Milliarde Euro für Corona-Tests an Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nach knapp einem Jahr beendeten regelmäßigen Corona-Tests an den Schulen in Nordrhein-Westfalen haben weit mehr als eine halbe Milliarde Euro gekostet. Allein für die Antigen-Selbsttests betragen die Gesamtkosten inklusive Belieferung der Schulen nach Auskunft des Schulministeriums gut 620 Millionen Euro. Darin sind die Kosten für die aufwendigeren PCR-Pooltests, die von Mitte Mai 2021 bis Februar 2022 an die Grundschulen gingen, noch nicht enthalten. Es seien etwa 172 Millionen Antigen-Selbsttests an die Schulen für Schüler und Mitarbeiter ausgeliefert worden, hieß es am Freitag im Schulministerium in Düsseldorf auf Anfrage der dpa.

Von dpa