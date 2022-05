Mehr Betrieb am Militärflugplatz Nörvenich: 25 Tornados mehr

Nörvenich (dpa/lnw)

Bis Mitte Juni werden bis zu 25 Tornado-Kampfflugzeuge vom Luftwaffenstützpunkt Büchel in Rheinland-Pfalz befristet auf den Militärflugplatz der Bundeswehr in Nörvenich bei Düren verlegt. Zudem sollen bis zu 450 Soldaten und zivile Mitarbeiter zeitweise von Rheinland-Pfalz zum Standort des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 westlich von Köln verlegt werden. Das teilte die Bundeswehr in Nörvenich am Mittwoch mit.

Von dpa