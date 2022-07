Mehr Hilfen zu geforderten Grundsteuer-Angaben

Düsseldorf (dpa/lnw)

Angesichts der sehr vielen Fragen zu den geforderten Angaben im Zuge der Grundsteuerreform setzt das Land Nordrhein-Westfalen auf mehr Personal und Erklärhilfen. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter in der Grundsteuer-Hotline der Finanzverwaltung werde landesweit um bis zu 200 auf bis zu 500 in der Spitze aufgestockt, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit. Zudem seien die technischen Kapazitäten mehr als verdoppelt worden. Die Hotline sei personell und auch technisch verstärkt worden, sagte eine Sprecherin des Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa