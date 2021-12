An Silvester werden Polizisten verstärkt für Kontrollen unterwegs sein (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Ina Fassbender

Vor ei­nem Jahr waren die Straßen wegen des Lockdowns so gut wie leergefegt, und auch diesmal wird das Silvesterfest in NRW den strengen Corona-Regeln weitgehend zum ­Opfer fallen. Mit dem Inkrafttreten der Beschränkungen auch für Geimpfte und Genesene am vergangenen Dienstag sind Zusammenkünfte mit mehr als zehn Personen weder drinnen noch draußen erlaubt. Noch schärfer sind die Regeln für Ungeimpfte. Sie dürfen sich mit maximal zwei Personen eines anderen Haushalts treffen. Der Verkauf von Böllern und Feuerwerk ist bundesweit ver­boten. Ein generelles Verbot zum Knallen gibt es aber nicht.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) warnte am Mittwoch ausdrücklich, geltende Regelungen zu missachten: „Jetzt groß Silvester zu feiern, wo vor wenigen ­Tagen erst die Corona-Maßnahmen verschärft worden sind, das passt nicht zusammen.“ Große Partys auf publikumsträchtigen Plätzen und Straßen können in NRW ebenso wenig steigen wie im privaten Bereich. Öffentliche Tanzveranstaltungen sind untersagt, Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen. Bundesgesundheitsminister Karl Lau­terbach (SPD) appellierte an alle Bürger, den Jahreswechsel so zu verbringen, dass keine neuen Infektionsketten entstehen. „Bitte feiern Sie in ganz kleiner Runde und gefährden Sie sich nicht gegenseitig.“

Verschärfte Kontaktbeschränkungen

Reul erinnerte an die verschärften Kontaktbeschränkungen. Die 47 Kreispolizeibehörden des Landes wies er an, entsprechend angepasste Maßnahmen für die Silvesternacht zu treffen. „Wir hoffen auf einen ruhigen Jahreswechsel, aber aufgrund der derzeit angespannten Stimmung im Land wollen wir vorbereitet sein – und sind es auch.“ Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht sich gerüstet. Der überwiegende Teil der Gesellschaft habe sich bisher an die Corona-Auf­lagen gehalten, erklärte Sprecher Stephan Hegger gegenüber un­serer Redaktion. „Vielleicht können wir dann auch an Silvester mit Optimismus herangehen.“

Dazu ein Kommentar von Elmar Ries

Foto: Wie sagt man so schön: ­Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Diese Haltung ­manövriert den Staat an Tagen wie diesen hart in Richtung Dilemma. ­Silvester bietet Anlass zum Fröhlichsein, zum Feiern, zum sich Treffen. Zum zweiten Mal macht Corona all dem einen dicken Strich durch die Rechnung. Feiern auf Sparflamme, Treffen allenfalls im kleinen Kreis – nur das Fröhlichsein bleibt jedem selbst überlassen.



Zum Schutz vor dem vermaledeiten Virus schränkt der Staat zum Jahreswechsel unsere Freiheiten weiter ein – und rutscht damit tief in die Zwickmühle. Denn: ­Verbote und Einschränkungen sind nur so gut, wie sie auch kontrolliert werden können. Ansonsten mutiert ­jede Ansage schnell zur Luft- oder schlimmstenfalls Lachnummer – und der Staat steht da wie ein Depp.



Warum dann das Ganze? Weil’s gottlob noch die Mehrheit der Gutmeinenden gibt. Jene Bürger, die ­Corona ernst nehmen und darum Regeln beachten. ­Ihnen auch für den Jahreswechsel einen Rahmen zu ­geben, heißt eben nicht nur, Freiheit einzuschränken, ­sondern auch Sicherheit zu vermitteln. Auch dafür sind Regeln nämlich gut.

...

Dennoch sind zum Jahreswechsel mehrere Hundertschaften der Bereitschaftspolizei im Dienst. Nach An­gaben einer Reul-Sprecherin sind mehr Kräfte im Einsatz als zum vergangenen Jahreswechsel. Sie hielten sich im Stand-by-Modus bereit, um im Bedarfsfall unterstützend eingreifen zu können. Der Jahreswechsel werde im Zusammenspiel von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Ordnungsämtern gestemmt, sagte Reul: „Auch das Feuerwerksverbot werden die Polizistinnen und Polizisten im Auge behalten – wie jeden anderen Regelbruch.“