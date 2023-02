Mehr Todesfälle und weniger Geburten in NRW

In den ersten zehn Monaten des Jahres 2022 seien in dem Bundesland 188.755 Menschen gestorben und damit 5,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Im selben Zeitraum kamen in NRW 137.387 Kinder zur Welt, das waren 7,1 Prozent weniger als zuvor. Begründet wurde die Entwicklung wie üblich nicht. Der demografische Wandel dürfte hierbei eine Rolle gespielt haben.