Mehrere Gullydeckel nach Verpuffung auf Straße geschleudert

Nach einer Verpuffung sind in Euskirchen mindestens sechs Gullydeckel aus der Verankerung gerissen und auf die Straße geschleudert worden. Bei dem Vorfall am Freitagabend sei niemand verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zu dem Zeitpunkt sei kein Fahrzeug in der Nähe gewesen. Der Rüdesheimer Ring wurde gesperrt. Etwa 30 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.

Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.

Nach Angaben des Sprechers hatte es zuvor auf einem Privatgrundstück gebrannt. Die Feuerwehr geht davon aus, dass bei den Löschmaßnahmen Benzin in die Kanalisation gelangt sei und sich entzündet habe. Die Kanalisation wurde noch am Abend gespült, wie die Polizei in einer Mitteilung bestätigte. Laut «Kölner Stadt-Anzeiger» waren mehr als 50 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Polizei nahm demnach Ermittlungen gegen drei Männer im Alter von 33, 46 und 62 Jahren auf, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen sollen. Der genaue Hergang sei noch unklar, sagte ein Sprecher am frühen Samstagmorgen. Bisher könne ein Gasleck als Ursache der Verpuffung ausgeschlossen werden. Fest stehe auch, dass ein Stoff in die Kanalisation gelangt sei - welcher, sei nun Teil der Ermittlungen.