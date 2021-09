Mehrere Hunde greifen Joggerin an: Bisse am ganzen Körper

Borchen (dpa/lnw)

Mehrere Hunde haben auf einem Feldweg bei Borchen im Kreis Paderborn eine Joggerin angegriffen und schwer verletzt. Die 58-Jährige musste am Sonntagabend in einem Krankenhaus operiert werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Tiere hatten sie demnach umgeworfen und am ganzen Körper gebissen und tiefe Wunden hinterlassen. Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Von dpa