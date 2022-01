Mehrere Verletzte bei Glatteis-Unfällen

Coesfeld/Minden (dpa/lnw)

Bei Glatteis-Unfällen in Westfalen sind am Donnerstagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Im Kreis Coesfeld registrierte die Polizei nach Angaben eines Sprechers sieben Unfälle, bei denen sechs Menschen verletzt wurden, drei davon schwer. In den meisten Fällen seien Autos ins Schleudern geraten und in den Straßengraben gefahren. An einem Bahnübergang sei ein Wagen durch eine geschlossene Schranke gerutscht - dieser Unfall ging nach Angaben des Sprechers allerdings glimpflich aus, lediglich die Schranke wurde beschädigt.

Von dpa