Meisterschaft im Hirschrufen: Imitatoren treten an

Dortmund (dpa)

Zur Deutschen Meisterschaft im Hirschrufen treten bei der europaweit größten Jagdmesse am Freitag (12.00 Uhr) in Dortmund Wettbewerber aus mehreren Bundesländern an. Diesmal sind acht Teilnehmer mit ihren Instrumenten - Ochsenhörner, Glaszylinder oder spezielle Rohre - dabei, wie die Dortmunder Messe mitteilte.

