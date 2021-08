Merkel bei Festakt zum 75. NRW-Landesgeburtstag

Zum Festakt am 75. Jahrestag der Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag (23. August) in Düsseldorf erwartet. Merkel werde bei der abendlichen Feier auf dem Gelände der Düsseldorfer Galopprennbahn eine Ansprache halten, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus sicherer Quelle. Zuvor hatte die «Rheinische Post» berichtet.

An der Feier nimmt nach Angaben der NRW-Staatskanzlei für die britische Regierung der Staatsminister für Handelspolitik, Greg Hands, teil. Vertreter des britischen Königshauses werden dagegen nicht nach Düsseldorf kommen. Erwartet wird aber der Präsident Ghanas, Nana Akufo-Addo. NRW verbindet seit mehr als 20 Jahren eine enge Partnerschaft mit dem westafrikanischen Ghana.

Das musikalische Programm gestalten internationale Stars aus NRW: Trompeter Till Brönner und Geiger David Garrett. Auch das WDR-Sinfonieorchester tritt auf. Die Moderation übernimmt der gebürtige Bonner Johannes B. Kerner.

Der Festakt, der um etwa 17.15 Uhr beginnt, wird gemeinsam von der NRW-Staatskanzlei und dem Landtag ausgerichtet. Auch Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Landtagspräsident André Kuper halten Ansprachen.

Nordrhein-Westfalen wurde 1946 von der britischen Besatzungsbehörde gegründet, die damals im Stahlhof residierte, heute Sitz des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts. Am 23. August 1946 wurde das Land aus der Taufe gehoben: Aus dem nördlichen Teil der preußischen Rheinprovinz mit den Regierungsbezirken Aachen, Düsseldorf und Köln sowie der preußischen Provinz Westfalen wurde das Land Nordrhein-Westfalen gebildet.

Der Projektname lautete: «Operation Marriage» - schließlich wurde hier erstmals das Rheinland mit Westfalen verheiratet. Die Lipper kamen später dazu. Düsseldorf wurde Hauptstadt, weil dort schon die britische Besatzungsbehörde ihren Sitz hatte.