Merkel: Für Hilfe in Hochwassergebieten «langer Atem» nötig

Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen im Westen Deutschlands langfristige Unterstützung zugesichert. Beim Wiederaufbau brauche es «einen langen Atem», sagte Merkel am Dienstag in der wohl letzten Plenarsitzung vor der Bundestagswahl. Daher sei es richtig, dass der Bundestag jetzt einen Hilfsfonds verabschiede. Bund und Länder wollen darüber in den nächsten Jahren 30 Milliarden Euro bereitstellen. Merkel betonte, die betroffenen Menschen würden nicht vergessen.

Die Kanzlerin dankte zudem den deutschen Soldaten für den Einsatz bei der Evakuierung tausender Menschen aus Afghanistan. «Das war einer der schwierigsten Einsätze der Bundeswehr.»