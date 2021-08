Merkel ruft bei NRW-Festakt zum Impfen auf

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bürger in Nordrhein-Westfalen am Montagabend in Düsseldorf aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Bei einem Festakt zum 75. Geburtstag des Landes sagte Merkel: «Unsere Impfquote ist noch nicht groß genug.» Man müsse vorsichtig und wachsam bleiben. NRW habe in der Corona-Krise eine gute Zusammenarbeit mit den Nachbarn Belgien und Nordrhein-Westfalen gepflegt, der «europäische Ansatz» sei ein Markenzeichen des Landes.

Die Zahl der belegten Krankenhausbetten sei eine wichtige Bewertungsgrundlage im weiteren Vorgehen gegen die Pandemie. Vorrangiges Ziel müsse sein, «zu diesem Punkt erst gar nicht zu kommen», Erkrankungen zu verhindern. Den Festakt fand pandemiebedingt unter freiem Himmel auf dem Gelände der Galopprennbahn statt.