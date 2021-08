Messerattacke bei Streit in Wuppertal: Drei Verletzte

Ein Mann hat bei einem Streit in Wuppertal-Elberfeld mit einem Messer mehrfach auf einen 32-Jährigen eingestochen. Das Opfer habe sich gemeinsam mit einer Begleiterin und ihrem Vater in einem Café aufgehalten, als es zu privaten Streitigkeiten mit dem 35-jährigen mutmaßlichen Täter kam, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der 35-Jährige aus Bayern habe mehrmals mit einem Messer auf den Wuppertaler eingestochen. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht, aktuell bestehe keine Lebensgefahr, hieß es.

Die Frau und ihr Vater erlitten leichte Schnittverletzungen, Platzwunden sowie Prellungen, als sie versuchte, den Streit zu schlichten. Sie kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Er soll am Sonntag einem Haftrichter überstellt werden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.