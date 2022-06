Metalldiebe mit Gabelstapler gestoppt

Bielefeld (dpa/lnw)

Geistesgegenwärtige Mitarbeiter haben in Bielefeld auf einem Firmengelände den Lieferwagen von drei mutmaßlichen Metalldieben durch einen quergestellten Gabelstapler gestoppt. Die flüchtenden Diebe konnten den Stapler zwar mit ihrem Lieferwagen wegdrücken, dabei wurde der Transporter aber so stark beschädigt, dass er nicht mehr weit kam, berichtete die Bielefelder Polizei am Mittwoch. Die drei Unbekannten hätten das Fahrzeug in der Nähe des Tatortes zurücklassen müssen und seien zu Fuß und ohne Beute geflohen. Nach ihnen wird gefahndet.

Von dpa