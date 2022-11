Meteorologen erwarten Schnee - bleibt aber nicht liegen

Essen (dpa/lnw)

Am Freitag könnte es in Nordrhein-Westfalen den ersten Schnee geben. «Liegen bleiben wird er aber nicht», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch in Essen. Jedoch werde es mit Temperaturen um den Gefrierpunkt spürbar kälter. Ab Freitagnachmittag zieht laut der Vorhersage von Osten her vor allem im Bergland leichter Schneefall auf. «Danach ist es aber auch schon wieder vorbei mit den Niederschlägen.»

Von dpa