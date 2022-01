Mike Singer unter weiteren Teilnehmern bei «Let's Dance»

Der Popsänger und ehemalige DSDS-Juror Mike Singer nimmt an der neuen Staffel der RTL-Show «Let's Dance» teil. Der 21-Jährige gehört neben Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) und Zirkusartist René Casselly (25) zu den prominenten Anwärtern auf den Titel Dancing Star 2022, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Damit sei die Liste der 14 Kandidaten nun komplett.

Die anderen Teilnehmer der 15. Staffel hatte RTL bereits bekanntgegeben - dabei sind: Podcasterin Amira Pocher, Sportmoderator Riccardo Basile, Moderatorin Janin Ullmann und Comedian Bastian Bielendorfer, Sängerin Michelle, Schauspieler Hardy Krüger jr., Instagrammerin und Model Cheyenne Ochsenknecht, Schauspieler Timur Ülker («Gute Zeiten, schlechte Zeiten»). Außerdem tanzen Schauspielerin und Moderatorin Sarah Mangione, der frühere Leichtathlet Mathias Mester sowie die Nachwuchspolitikerin Caroline Bosbach mit.

Welche Tanzpaare aus Promis und Profis gebildet werden, werde sich in der Kennenlernshow am 18. Februar (20.15 Uhr) entscheiden, mit der die neue Staffel beginnt. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren wieder «Let's Dance». Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González sitzen weiterhin in der Jury.