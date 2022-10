Mildes und meist trockenes Wetter zum Wochenbeginn

Essen (dpa/lnw)

Die Woche startet in Nordrhein-Westfalen mit überwiegend freundlichem Herbstwetter. Nach einem sonnigen Sonntag soll auch der Montag mit Sonnenschein beginnen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen.

Von dpa