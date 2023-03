Millionen Handys sollen beim Probealarm schrillen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Beim landesweiten Probealarm an diesem Donnerstag (11.00) sollen in Nordrhein-Westfalen nicht nur 6000 Sirenen heulen, sondern auch Millionen Handys schrillen. Das Land testet damit das Zusammenspiel der verschiedenen Warnmittel für den Katastrophenfall. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will den Probealarm im Lagezentrum der Landesregierung per Knopfdruck selbst zentral auslösen.

Von dpa