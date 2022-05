Millionencoup: Polnische Polizei zeigt Festnahme-Video

Emmerich/Breslau (dpa)

Nach der Festnahme von vier Verdächtigen wegen des Millionencoups im Zollamt Emmerich hat die polnische Polizei das Video des Zugriffs veröffentlicht. In dem rund 40 Sekunden langen Film ist zu sehen, wie ein Spezialeinsatzkommando eine Tür aufsägt und ein Verdächtiger nur in Unterhose am Boden liegt.

Von dpa