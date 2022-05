Mindestens sechs Schwerverletzte bei Unfall auf B54

Ochtrup (dpa/lnw)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 54 bei Ochtrup (Kreis Steinfurt) sind am Samstagvormittag mindestens sechs Menschen schwer verletzt worden. In Höhe der Bauerschaft Weiner seien mehrere Fahrzeuge frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Ein Auto sei im Gegenverkehr in eine Gruppe Motorräder gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Dabei sei der Wagen nach aktuellem Erkenntnisstand mit zwei Motorrädern kollidiert. Der weitere Unfallhergang und die Beteiligung der anderen Motorräder müssten noch ermittelt werden.

Von dpa