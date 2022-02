Minister Habeck: Grüner Stahl «Geschäftsmodell der Zukunft»

Duisburg (dpa)

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat in Deutschland klimaneutral hergestellten Stahl als «Geschäftsmodell der Zukunft» bezeichnet. Bei einem Besuch des Thyssenkrupp-Stahlwerks am Dienstag in Duisburg sicherte der Minister der Stahlindustrie eine Begleitung des Umstellungsprozesses durch die Bundesregierung zu. Als Beispiele nannte er die Förderung von Investitionskosten und die Einführung von sogenannten Klimaschutzverträgen, die grünen Stahl wettbewerbsfähig machen sollen. «Ich bin überzeugt, dass die Stahlbranche zum Aushängeschild der klimaneutralen Wirtschaft werden kann», sagte Habeck laut einer Mitteilung. Habeck besuchte das Werk im Rahmen seines zweitägigen Antrittsbesuchs in Nordrhein-Westfalen.

Von dpa