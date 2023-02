Ministerin Neubaur: «Die Einschnitte bei Ford sind tief»

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur bedauert die Entscheidung des US-Autokonzerns Ford, an seinen Standorten Köln und Aachen insgesamt 2300 Stellen abzubauen. «Die Einschnitte bei Ford sind tief», sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag. Der Autobauer gehöre «zur DNA der Stadt».

Die Entwicklungsabteilung in Köln soll etwa um die Hälfte reduziert werden. Hierzu sagte Neubaur, es wäre wichtig, «dass Ford auch künftig maßgebliche Schritte bei der Entwicklung seiner vollelektrischen Fahrzeuge dort plant». Man habe «im Rahmen des Möglichen Unterstützung dabei angeboten, so viele Arbeitsplätze wie möglich in Nordrhein-Westfalen zu halten». Sie fügte hinzu, dass es sich um eine unternehmerische Entscheidung handele, die in der US-Konzernzentrale von Ford getroffen worden sei.