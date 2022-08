Ministerin schließt flächendeckende Schulschließungen aus

Berlin (dpa)

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat mit Blick auf die Corona-Lage in den kommenden Monaten flächendeckende Schulschließungen abermals ausgeschlossen. «Wir müssen alles so vorbereiten, dass es nicht so weit kommt», sagte die FDP-Politikerin am Mittwoch im ARD-«Morgenmagazin».

Von dpa