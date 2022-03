Ministerin zu Krieg: Lebensmittelversorgung in NRW sicher

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ungeachtet des russischen Krieges gegen die Ukraine ist die Lebensmittelversorgung in Nordrhein-Westfalen nach Angaben von Agrarministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) gesichert. «Es gibt weder aktuell noch mittelfristig Hinweise auf Engpässe der Versorgung in Nordrhein-Westfalen», sagte die Ministerin am Donnerstag in Düsseldorf. Der Krieg könnte allerdings in anderen Regionen der Welt gravierende Folgen für die Nahrungsmittelversorgung haben. «Hier sehe ich es als unsere humanitäre Verpflichtung, auch diese Länder solidarisch zu unterstützen», sagte die CDU-Politikerin. «Weltweite Solidarität ist gefordert, um Hungersnöte zu verhindern.» An diesem Freitag beraten die Agrarministerinnen und Agrarminister der G7-Staaten über die Folgen des Ukraine-Krieges.

Von dpa