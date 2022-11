Ministerinnen: Geschichten von Tieren und Familie

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zum bundesweiten Vorlesetag am Freitag wollten auch zwei NRW-Ministerinnen in einer Kita und in einer Schule Bücher mit Geschichten für Kinder aufklappen. Schulministerin Dorothee Feller (CDU) wollte Schülerinnen und Schülern der Städtischen Grundschule «Die Brücke» in Neuss aus dem Buch «Die Schnecke und der Buckelwal» vorlesen, wie ihr Ministerium mitteilte. Kinder- und Jugendministerin Josefine Paul (Grüne) wurde im Naturkindergarten «Die Wildschweinbande» in Langerwehe (Kreis Düren) erwartet. Sie hat das Bilderbuch «Das alles ist Familie» ausgesucht, in dem es um vielfältige Formen von Familie geht.

Von dpa