Ministerium: 2376 Corona-Infektionen bei Kita-Kindern

Dem Familienministerium sind im Dezember bislang 2376 Fälle von Kindergarten-Kindern gemeldet worden, die mit Corona infiziert sind (Stand 20. Dezember). Im gesamten November waren es 2665. Auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas wurden im Dezember positiv auf Corona getestet: 1471. Die Zahlen stammen aus einem wöchentlichen Bulletin des Ministeriums.

Spielzeug liegt in einer Kita.

Dass eine Einrichtung wegen Covid-19 komplett geschlossen wurde, kam demnach im Dezember verhältnismäßig selten vor: Im Schnitt waren an jedem Tag 24,4 Kindergärten dicht - eine Quote von 0,2 Prozent. Allerdings kam es damit zu fast doppelt so vielen Schließungen wie im November.