Ministerium: An Schulen liegen noch 10 Millionen Tests

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das nordrhein-westfälische Schulministerium hat die angekündigte Rückholaktion von ungenutzten Coronatests verteidigt: Derzeit lagerten in den Schulen noch rund 10 Millionen Schnelltests. Einige Schulen mit «enorm hohen Beständen» hätten darum gebeten, die zentrale Lagerung durch das Land zu organisieren. Nach dem Auslaufen der Testpflicht würden in den Schulen «nur in sehr geringem Umfang» noch Tests bei möglichen Verdachtsfällen genutzt. «Dies ist auch weiterhin gesichert», hieß es am Dienstag aus dem Ministerium.

Von dpa