Ministerpräsident spricht über Aufnahme von Ukrainern

Das Leid der von Krieg und Zerstörung in der Ukraine bedrohten Menschen ist groß - die Hilfsbereitschaft in den Nachbarländern auch. NRW bereitet sich vor.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung berät am Dienstag mit kommunalen Spitzenvertretern über die Aufnahme von Ukrainern, die vor dem Krieg in ihrer Heimat flüchten. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat bereits mehrfach unterstrichen, Nordrhein-Westfalen sei bereit, Betroffenen der russischen Angriffe Schutz zu bieten. Nach dem Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden wird der CDU-Politiker gemeinsam mit Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) und Kommunalministerin Ina Scharrenbach die Ergebnisse in der Düsseldorfer Staatskanzlei vorstellen (15.15 Uhr).

Über die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine stimmt sich die Landesregierung auch mit der Bundesregierung ab. Am Donnerstag will Wüst darüber hinaus mit Hilfsorganisationen zusammentreffen.