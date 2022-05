Missbrauchsfall: Täter fand Opfer als Babysitter

Köln (dpa)

Im neu aufgedeckten Missbrauchskomplex Wermelskirchen hat der Verdächtige nach Angaben der Ermittler den Großteil seiner Opfer als Babysitter gefunden. Er sei über entsprechende Plattformen an die Jobs gekommen, so die Ermittler am Montag in einer Pressekonferenz. Der 44-Jährige habe die Vorwürfe im Kern gestanden. Ihm werde unter anderem vorgeworfen, zwölf Kinder - zehn Jungen und zwei Mädchen - missbraucht zu haben. Die Hälfte der Kinder sei nicht älter als drei Jahre gewesen. Die Taten spielten zwischen 2005 und 2019.

Von dpa