Missglückter Autodiebstahl in Köln endet im Gleisbett

Nach dem missglückten Diebstahl eines teuren Sportwagens in Köln sucht die Polizei nach Zeugen. Der Täter war in der Nacht auf Dienstag mit dem Auto im Gleisbett der Stadtbahn steckengeblieben und anschließend vermutlich zu Fuß geflüchtet, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler suchen jetzt nach Hinweisen auf den Vorfall gegen 4.20 Uhr. Nach Angaben eines Zeugen soll der dunkel gekleidete Mann noch versucht haben, das Auto zurückzusetzen. Als das nicht klappte, sei er laut fluchtend in Richtung der Autobahnauffahrt Lövenich der A1 in Richtung Dortmund gelaufen.

