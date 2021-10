Mit dem Rad nach Thailand: Zwischenstation in Georgien

Tiflis (dpa)

Nach viereinhalb Monaten Reise mit dem Fahrrad quer durch Osteuropa während der Corona-Pandemie ist ein Düsseldorfer in Georgien am Schwarzen Meer eingetroffen. Sein Ziel ist Thailand. «Ich bin bisher ohne Impfung und Quarantäne durchgekommen», teilte Moritz Heller der Deutschen Presse-Agentur mit. Mit dem Rad habe er es mittlerweile bis ins Dorf Stepanzminda im Kaukasus am Fünftausender Kasbegi (Kasbek) unweit der russischen Grenze geschafft.

Von dpa