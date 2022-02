Mit Messer am Hals verletzt: Tatverdächtiger in U-Haft

Laut Mitteilung vom Dienstag nahm die Polizei einen tatverdächtigen 35-Jährigen nach kurzer Fahndung im Flughafenbahnhof fest. Ein Richter ordnete wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung Untersuchungshaft an. Rettungskräfte brachten das Opfer (35) nach dem Angriff am Sonntag in die Uniklinik Köln.