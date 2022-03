Mit Pappe beladener Lkw auf A45 in Brand

Wetzlar (dpa)

Auf der Autobahn 45 hat ein Lkw, der mit Presspappe beladen war, gebrannt und für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Das Fahrzeug geriet in der Nacht zum Mittwoch zwischen Wetzlar Ost und dem Autobahnkreuz Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) in Vollbrand, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Fahrer habe den Auflieger rechtzeitig abkoppeln und sich in Sicherheit bringen können.

Von dpa