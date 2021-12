«Mit Pauli messen»: Fortuna-Coach Preußer freut sich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mit Respekt, aber auch Vorfreude geht Fortuna Düsseldorf in das Zweitliga-Topspiel gegen den FC St. Pauli. «St. Pauli ist Tabellenführer. Was gibt es Schöneres, als sich zu Hause gegen die beste Mannschaft der Liga beweisen zu können», sagte Trainer Christian Preußer vor dem Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr). Der Spitzenreiter aus Hamburg sei «sehr strukturiert und flexibel. Sie arbeiten hart, machen viele Tore nach Umschaltsituationen. Aber wir wollen dagegenhalten und uns mit ihnen messen.»

Von dpa