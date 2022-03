Mit vereinten Kräften: Passanten verfolgen Supermarkt-Räuber

Köln (dpa/lnw) -

Mehrere Supermarkt-Kunden und Passanten haben gemeinsam einen Dieb verfolgt und so zu seiner Festnahme beigetragen. Der Mann soll am Mittwoch in einem Kölner Supermarkt einer Kassiererin die Geldkassette aus den Händen gerissen haben, teilte die Polizei Köln am Donnerstag mit. Mehrere Kunden und Passanten seien dem 24-Jährigen daraufhin «unter Haltet-den-Dieb-Rufen» nach draußen gefolgt. Als ein Radfahrer den Mann angerempelt habe, sei ihm die Beute aus der Hand gefallen. Zeugen brachten die Geldkassette zu dem Supermarkt zurück.

Von dpa