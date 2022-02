Mix aus Wind und Regen in Nordrhein-Westfalen erwartet

Essen (dpa/lnw)

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird trüb und zunehmend regnerisch. Der Dienstag beginne zunächst wechselhaft bewölkt und vor allem östlich des Rheins mit kurzen Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Im weiteren Tagesverlauf sollen sich die Wolken verdichten. Am Abend sei mit Regen vom Münsterland und Niederrhein bis zur Eifel zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und elf Grad.

Von dpa