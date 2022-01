Mögliche Bedrohungssituation: Polizei nimmt Schüler fest

Bonn (dpa)

Nach einem Einsatz an einer Schule in Bonn hat die Polizei einen Schüler festgenommen. Er sei allerdings nicht in der Schule, sondern an seiner Wohnanschrift festgenommen worden, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Zeitweise sei man von einer möglichen «Bedrohungssituation» ausgegangen. Die Schule sei zur Sicherheit durchsucht worden. Schüler und Lehrkräfte hätten in ihren Räumen bleiben müssen.

Von dpa