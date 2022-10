Mögliche Befangenheit: Gericht zieht Gutachter ab

Köln (dpa)

Der Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach in Köln läuft seit Monaten - und wird wohl noch Zeit in Anspruch nehmen. Nun sucht das Gericht nämlich nach einem neuen Gutachter. Hintergrund ist ein Vorfall, der sich in der Cafeteria zugetragen haben soll.

Von dpa