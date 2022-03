Mönchengladbach darf wieder in vollem Stadion spielen

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Borussia Mönchengladbach darf gegen den FSV Mainz 05 am 3. April erstmals wieder in einem voll besetzen Stadion spielen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntag mit. Demnach erlaube die neue Coronaschutzverordnung in Nordrhein-Westfalen künftig wieder einen mit 54.042 Zuschauern voll besetzten Borussia Park.

Von dpa