Mofa auf 170 km/h getunt: Defekt stoppt 19-Jährigen

Mechernich (dpa/lnw)

Mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde ist ein 19-Jähriger der Polizei mit einem getunten Mofa davongerast und erst durch einen Defekt gestoppt worden. Einer Polizeistreife sei das schnelle Gefährt am Dienstagmorgen gegen 4.40 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei Mechernich aufgefallen, teilte die Polizei in Euskirchen am Freitag mit. Um das Zweirad zu kontrollieren, wollten die Beamten es anhalten.

Von dpa