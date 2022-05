«Monets Garten»: Projektionen von Monet-Bildern

Unter dem Motto «Monets Garten» zeigt der Münchner Veranstalter Alegria in Mülheim von Samstag an großflächige Projektionen von Werken des französischen Impressionisten (1840-1926).

Die Bilder werden dabei auf Wände und Boden der Ausstellungsräume in einem Mülheimer Ausstellungszentrum projiziert. Die Besucher erlebten die Welt Monets, als ob sie tatsächlich in der Szenerie seien, versprachen die Veranstalter am Freitag bei einer Präsentation. Die von Musik begleitete Schau hatte in Berlin nach Veranstalterangaben rund 120.000 Besucher angezogen. Sie soll im Ruhrgebiet bis zum 18. August gastieren.