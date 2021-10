Monheim: Porschefahrer rast mit 130 km/h durch 30er-Zone

Der Mann sei in der Nacht zu Donnerstag bereits zuvor zu schnell gewesen und habe eine rote Ampel missachtet, teilte die Polizei Mettmann am Donnerstag mit. Als die Beamten den Mann in einer 30er-Zone in Monheim am Rhein stoppen wollten, ignorierte der Autofahrer die Signale und gab Vollgas. Nach circa 700 Metern verlor er die Kontrolle über seinen Wagen: Er kam von der Straße ab, rutschte durch ein Gebüsch auf einen Parkplatz und krachte auf ein abgestelltes Auto. Anschließend stieg der Mann aus und flüchtete zu Fuß. Die Polizei konnte ihn trotz Hubschraubereinsatz nicht finden. Er soll unter Alkoholeinfluss gefahren sein