Montage für A1-Brücken-Bauteil in Leverkusen begonnen

Leverkusen (dpa/lnw)

An der A1-Rheinbrücke in Leverkusen hat am Samstag die Montage eines tonnenschweren Bauteils begonnen. Das mehr als tausend Tonnen schwere Stahlkonstrukt für den Brückenneubau wurde am Mittag zunächst planmäßig mit Spezialgeräten in Richtung seiner Endposition in Bewegung gesetzt, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH, Niederlassung Rheinland, berichtete. Sobald es in der richtigen Position angekommen ist, soll das Bauteil um mehrere Meter angehoben und danach in seine endgültige Position herabgelassen werden. Die Aktion soll bis spätestens Sonntag abgeschlossen sein. Der Bereich im Bereich der Autobahnausfahrt Leverkusen-Mitte war gesperrt.

Von dpa