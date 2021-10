«Moornixe» wird am Wochenende aus dem Wasser gehoben

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Das versunkene und wieder aufgetauchte Fahrgastschiff «Moornixe» in Mülheim an der Ruhr soll an diesem Wochenende aus dem Wasser gehoben werden. Das etwa 18 Meter lange Wrack werde dazu an einem Kran befestigt und rausgezogen, sagte Schiffsbesitzer Heinz Hülsmann am Freitag. Im Anschluss will Hülsmann das Schiff wieder flottmachen lassen: Ein Sattelschlepper bringt es nach der Bergungsaktion am frühen Sonntagmorgen zu einer Fachfirma in Mülheim an der Ruhr.

Von dpa