Mordkommission ermittelt nach Wurf von Autobahnbrücke

Laut Mitteilung wurde in der Nacht auf Montag das Auto einer 43-Jährigen aus Beckum getroffen. Durch die Wucht des Aufpralls zersplitterte eine Scheibe an der Beifahrerseite, Teile der Karosserie wurden beschädigt. In dem Wagen saßen fünf Personen, darunter ein 4-jähriges Kind, das leicht verletzt wurde. Die Fahrerin stoppte das Auto nach dem Aufprall auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Dortmund. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.