Mordkommissionen: Vier Tote im Großraum Köln geborgen

Köln (dpa/lnw)

Bei Tötungsverbrechen mit anschließenden Suiziden sind der Polizei zufolge im Großraum Köln vier ältere Menschen ums Leben gekommen. In Gummersbach war ein 52 Jahre alter Mann im Haus seiner Eltern auf deren Leichen gestoßen, wie die Polizei in Köln am Dienstag mitteilte.

Von dpa