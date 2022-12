Mordprozess gegen Mutter von Säugling Rabea: Urteil erwartet

Mönchengladbach (dpa)

Im Prozess um den Tod des Säuglings Rabea will das Landgericht Mönchengladbach am Donnerstag (13.00 Uhr) das Urteil gegen die wegen Mordes angeklagte Mutter verkünden. Die 24-jährige Frau hat im Prozess gestanden, das Kind nach der heimlichen Geburt getötet zu haben. Auf der Suche nach der zunächst unbekannten Mutter hatte die Polizei das getötete Neugeborene Rabea genannt. Die Frau wurde bei einer DNA-Reihenuntersuchung in der Nähe des Leichenfundorts ermittelt.

Von dpa